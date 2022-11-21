Величезні суми: стали відомі гонорари арбітрів ЧС-2022

Лише за участь у турнірі головний рефері отримає 70 тисяч доларів

У Катарі стартував чемпіонат світу з футболу. Турнір, де арбітри зароблять фантастичні гонорари. Втричі більше, ніж на матчах Ліги чемпіонів.

Як повідомляє AS, кожен головний суддя ЧС-2022 отримає по 70 тисяч доларів бонусу. Робота на матчі групового етапу оцінюється у 3 тисячі доларів, а за гру плей-офф платять 10 тисяч.

Заробіток лайнсменів нижчий — 25 тисяч доларів за участь у чемпіонаті світу, 2500 за матч у групі та 5 тисяч за гру плей-офф. Стільки ж платитимуть і резервним арбітрам.

У рефері, які працюватимуть на VAR матч у групі оцінено у 3000 доларів, поєдинок плей-офф — у 5000 доларів.

Загалом на чемпіонат світу приїхало 36 головних арбітрів, 69 лайнсменів та 24 спеціалісти для VAR.

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

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