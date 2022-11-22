Вболівальника з Данії не пустили на матч ЧС-2022 через шкарпетки: що таке вдягнув фанат

Чоловік розповів, що не сподобалося охоронцю

На чемпіонаті світу у вівторок, 22 листопада, пройде матч між збірними Данії та Тунісу. Гра розпочнеться о 15:00. Ми ведемо онлайн-трансляцію поєдинку Данія — Туніс.

А напередодні вболівальника з Данії не пускали на матч між збірними США та Уельсу через його шкарпетки кольору веселки.

"Мене зупинили після того, як я пройшов перевірку безпеки. Потім охоронець подивився на мене і сказав, щоб я поклав свої шкарпетки та нарукавні пов’язки в камеру зберігання. Я запитав, чому маю це зробити. На це він знову відповів: "Ви повинні покласти їх у камеру". Було зрозуміло, що це не обговорюється.

Звичайно, я незадоволений тим, що мене не пустили з пов’язкою та райдужними шкарпетками. Я звернув шкарпетки так, щоб їх не було видно, а пов’язку поклав у кишеню, потім пройшов через інший вхід і опинився всередині. Я не думав більше ризикувати", — наводить слова вболівальника "Чемпіонат".

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