Дайте пива! На ЧС-2022 з’явився новий гімн (відео)

Фанати Еквадору хотіли випити під час матчу з Катаром

У першому турі чемпіонату світу з футболу збірна Еквадору обіграла Катар — 2:0. А латиноамериканські вболівальники вигадали пісню, яка стане гімном цього мундіалю.

Трохи передісторії. Буквально за дві доби до старту світової першості ФІФА заборонила продавати пиво на стадіонах. Це зажадала влада Катару. Природно, що таке рішення просто розлютило фанатів. І вони це продемонстрували у першому ж матчі ЧС-2022.

Під час поєдинку вболівальники Еквадору скандували: "Хочемо пива, хочемо пива".

Нагадаємо, що герой матчу Катар — Еквадор підтримав Україну після нападу росії.

У понеділок, 21 листопада, на чемпіонаті світу буде зіграно три поєдинки:

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

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