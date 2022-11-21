Укр

Дайте пива! На ЧМ-2022 появился новый гимн (видео)

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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Дайте пива! На ЧМ-2022 появился новый гимн (видео) Новость обновлена 21 ноября 2022, 12:07

Фанаты Эквадора хотели выпить во время матча с Катаром

В первом туре чемпионата мира по футболу сборная Эквадора обыграла Катар — 2:0. А латиноамериканские болельщики придумали песню, которая станет гимном этого мундиаля.

Чуть-чуть предыстории. Буквально за двое суток до старта мирового первенства ФИФА запретила продавать пиво на стадионах. Это потребовали власти Катара. Естественно, что такое решение просто взбесило фанатов. И они это продемострировали в первом же матчи ЧМ-2022.

По ходу поединка болельщики Эквадора скандировали: "Хотим пива, хотим пива".

Напомним, что герой матча Катар — Эквадор поддержал Украину после нападения россии.

В понедельник, 21 ноября, на чемпионате мира будут сыграны три поединка:

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

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#Фанаты #Пиво #Болельщики #ЧМ-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022 года #ЧМ-2022 в Катаре