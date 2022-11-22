Болельщика из Дании не пустили на матч ЧМ-2022 из-за носков: что надел фанат

Мужчина рассказал, что не понравилось охраннику

На чемпионате мира во вторник, 22 ноября, пройдет матч между сборными Дании и Туниса. Игра начнется в 15:00. Мы ведем онлайн-трансляцию поединка Дания — Тунис.

А накануне болельщика из Дании не пускали на матч между сборными США и Уэльса из-за его носков и повязки цвета радуги.

"Меня остановили после того, как я прошел проверку безопасности. Затем охранник посмотрел на меня и сказал, чтобы я положил свои носки и нарукавные повязки в камеру хранения. Я спросил, почему должен это сделать. На это он снова ответил: "Вы должны положить их в камеру". Было понятно, что это не обсуждается.

Конечно, я недоволен тем, что меня не пустили с повязкой и радужными носками. Я свернул носки так, чтобы их не было видно, а повязку положил в карман, затем пройдя через другой вход и оказавшись внутри. Я не думал больше рисковать", — приводит слова болельщика "Чемпионат".

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