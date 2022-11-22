Дания — Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Поединок команд группы D
Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу будет сыгран матч группы D между сборными Дании и Туниса. Поединок состоится в Аль-Райяне и начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Дания — Тунис.
Дания
Команда шестой раз приехала на мировое первенство. Но удачно она выступала очень давно. В 1998 году дошла до четвертьфинала.
Тунис
Африканская сборная также шестой раз выступит на чемпионате мира. Но она еще никогда не выходила из группы.
История встреч
Команды дважды пересекались между собой и оба раза победу праздновали европейцы.
- 2002. Дания — Тунис — 2:1 (товарищеский матч)
- 1960. Дания — Тунис — 3:1 (Олимпиада-1960)
Кто фаворит
В букмекерских конторах на победу Дании можно сделать ставку с коэффициентом — 1,55 (вероятность исхода 59%), на ничью котировки — 3,90 (26%), на триумф Туниса — 7,80 (15%).
Где смотреть
На территории Украины поединок Дания — Тунис в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Игра состоится на арене "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.
Стадион находится в образовательном центре Катара – тут вам и несколько главных университетов, и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. "Эдьюкейшн Сити" принимал клубный ЧМ-2021, в котором победила "Бавария".
Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну игру 1/4 финала. После мундиаля вместимость трибун сократят вдвое.
Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.