Дания — Тунис: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Поединок команд группы D

Во вторник, 22 ноября, на чемпионате мира по футболу будет сыгран матч группы D между сборными Дании и Туниса. Поединок состоится в Аль-Райяне и начнется в 15:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Дания — Тунис.

Дания

Команда шестой раз приехала на мировое первенство. Но удачно она выступала очень давно. В 1998 году дошла до четвертьфинала.

Тунис

Африканская сборная также шестой раз выступит на чемпионате мира. Но она еще никогда не выходила из группы.

История встреч

Команды дважды пересекались между собой и оба раза победу праздновали европейцы.

2002. Дания — Тунис — 2:1 (товарищеский матч)

(товарищеский матч) 1960. Дания — Тунис — 3:1 (Олимпиада-1960)

Кто фаворит

В букмекерских конторах на победу Дании можно сделать ставку с коэффициентом — 1,55 (вероятность исхода 59%), на ничью котировки — 3,90 (26%), на триумф Туниса — 7,80 (15%).

Где смотреть

На территории Украины поединок Дания — Тунис в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Игра состоится на арене "Эдьюкейшн Сити" (Аль-Райян). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Стадион находится в образовательном центре Катара – тут вам и несколько главных университетов, и штаб-квартира Катарского фонда образовании и науки. "Эдьюкейшн Сити" принимал клубный ЧМ-2021, в котором победила "Бавария".

Стадион примет 8 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе, одну игру 1/8 финала и одну игру 1/4 финала. После мундиаля вместимость трибун сократят вдвое.

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.