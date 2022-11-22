Данія — Туніс: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Поєдинок команд групи D

У вівторок, 22 листопада, на чемпіонаті світу з футболу буде зіграно матч групи D між збірними Данії та Тунісу. Поєдинок відбудеться в Аль-Райяні та розпочнеться о 15:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Данія — Туніс.

Данія

Команда вшосте приїхала на світову першість. Але вдало вона виступала дуже давно. 1998 року дійшла до чвертьфіналу.

Туніс

Африканська збірна також вшосте виступить на чемпіонаті світу. Але вона ще ніколи не виходила із групи.

Історія зустрічей

Команди двічі перетиналися між собою та обидва рази перемогу святкували європейці.

2002. Данія — Туніс — 2:1 (товариський матч)

(товариський матч) 1960. Данія — Туніс — 3:1 (Олімпіада-1960)

Хто фаворит

У букмекерських конторах на перемогу Данії можна зробити ставку з коефіцієнтом – 1,55 (імовірність результату 59%), на нічию котирування – 3,90 (26%), на тріумф Тунісу – 7,80 (15%).

Де дивитись

На території України поєдинок Данія — Туніс у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Гра відбудеться на арені "Ед’юкейшн Сіті" (Аль-Райян). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Стадіон знаходиться в освітньому центрі Катару – тут вам і кілька головних університетів та штаб-квартира Катарського фонду освіти та науки. "Ед’юкейшн Сіті" приймав клубний ЧС-2021, у якому перемогла "Баварія".

Стадіон прийме 8 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі, одну гру 1/8 фіналу та одну гру 1/4 фіналу. Після мундіалю місткість трибун скоротять удвічі.

Раніше компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.