Дания — Тунис: видеообзор матча ЧМ-2022

Эксперты прогнозируют мало голов

В первом туре чемпионата мира по футболу 22 ноября на стадионе "Эдьюкейшн Сити" состоится поединок группы D между сборными Дании и Туниса. "Телеграф" ведет текстовую трансляцию матча Дания — Тунис. А здесь вы сможете увидеть видео голов и ключевых событий встречи.

Ранее компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Богиня под кроватью, пес-детектив и похищение в Рио: это история Кубка мира по футболу. Судьба трофея настолько уникальна, что можна снимать сериал. Интересно, что победители мундиалей теперь имеют возможность прикоснуться к Кубку мира лишь в день финала, а в постоянное владение получают позолоченную бронзовую копию.