Помер "Король футболу" Пеле

Не стало ікони спорту

Легендарний бразильський футболіст Едсон Арантіс ду Насіменту (Пеле) помер на 83-му році життя.

Про це повідомляє AP. Бразилець, який є єдиним триразовим чемпіоном світу з футболу, тривалий час боровся з онкологією.

Пеле боровся з прогресуючими наслідками раку товстої кишки з 2021 року. Бразилець пройшов курс хіміотерапії, проте згодом його організм перестав реагувати на неї, а хвороба не відступила. Через це стан легенди футболу поступово погіршувався. 29 листопада 2022 року під час ЧС у Катарі Пеле був госпіталізований. Дочка триразового чемпіона світу на початку грудня розповідала, що її батько також підхопив інфекцію у легенях.

Пеле – єдиний футболіст в історії, який тричі вигравав ЧС як гравець (у 1958, 1962 та 1970 роках). Загалом за збірну Бразилії він забив 77 голів у 92 іграх. Його рекорд протримався понад 50 років і нещодавно Неймар повторив досягнення легенди.

На клубному рівні Пеле грав за бразильський "Сантос", з яким двічі виграв Кубок Лібертадорес і Міжконтинентальний кубок (1962 і 1963), і американський "Нью-Йорк Космос". Крім того, Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією МОК.

За кілька днів до смерті Пеле попрощався з друзями та близькими.

Зазначимо, футбольний клуб "Сантос" вже у грудні розпочав підготовку до похорону легенди. На домашній арені клубу в центрі поля встановили великий намет, в якому розмістили золоту труну із зображенням Пеле по боках.