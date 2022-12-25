Похорон Пеле: у Бразилії розпочали підготовку до прощання з королем футболу

Родичі зараз їдуть до Пеле у лікарню, щоб попрощатися

Стан Пеле різко погіршується. Днями дочка короля футболу зробила тривожний пост у соцмережах, прикріпивши зворушливе фото із лікарні.

На тлі поганих новин зі шпиталю футбольний клуб "Сантос" розпочав підготовку до його похорону. На домашній арені клубу в центрі поля встановили великий намет, в якому стоїть золота труна із зображенням Пеле з боків.

Зазначається, що родичі Пеле зараз їдуть до нього до лікарні, щоби попрощатися.

"Сантос" — рідна команда Пеле. Тут він досяг усіх своїх рекордів. З "Сантоса" футболіст їхав до збірної Бразилії, з якою тричі ставав чемпіоном світу.

Останніми місяцями 82-річний Пеле пройшов хіміотерапію, яка, однак, не принесла позитивного результату. У вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою він був госпіталізований. Крім цього, у нього були проблеми зі здоров’ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози.

Раніше Пеле назвав свого спадкоємця у світовому футболі. І це не Мессі чи Роналду.

Нагадаємо, фанати збірної Бразилії зворушливо підтримали Пеле під час матчу чемпіонату світу.