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Пеле назвал своего вероятного наследника в мире футбола

Пеле назвал своего вероятного наследника в мире футбола
Обновлено 11:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram pele

Легенда футбола Пеле поделился мнением касательного своего вероятного наследника в современном футболе.

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По мнению именитого бразильца, его "наследником" может стать французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, который в своем юном возрасте уже претендует на статус лучшего футболиста планеты.

"Мбаппе может стать моим наследником, и это не шутка. Я вижу себя в его способности играть на скорости. Он форвард, который умеет быстро думать. Когда он получает мяч, он уже знает, что делать дальше, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение. В современном футболе это очень важные качества. К тому же, Килиан также быстро бегает и ведет мяч, как я", - цитирует Пеле La Gazzetta dello Sport.

"Телеграф" напоминает, что о Мбаппе стали вновь говорить после матча "Барселона" - ПСЖ в Лиге чемпионов, где 22-летний нападающий оформил хет-трик на "Камп Ноу". В текущем сезоне центрфорвард провел 31 поединок во всех турнирах, записав на свой счет 23 гола и 9 результативных передач.

Ранее о поцелуе с Мбаппе рассказала экс-звезда "Дома-2".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК ПСЖ, Пеле, Футбол, Килиан Мбаппе.
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