ПСЖ уничтожил последнюю команду Лиги 1 (видео)

В субботу, 27 февраля, "Дижон" в рамках матча 27-го тура принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на стадионе "Гастон Жерар", завершилась разгромной победой гостей со счетом 0:4.

Гости без проблем обыграли последнюю команду Лиги 1. За парижан голами отметились Мойзе Кин, Данилу Перейра и дубль оформил Килиан Мбаппе.

Это поражение оставило "Дижон" (15 очков) на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1, ПСЖ (57 очков) - второй. В следующем туре "Совы" сыграют в гостях с "Брестом" (03.03.2021), а столичная команда проведет выездной поединок против "Бордо" (03.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что парижане, разгромив в гостях "Барселону", практически обеспечили себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.