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Техничный гол Мбаппе - в обзоре матче ПСЖ - "Ним" (видео)

Техничный гол Мбаппе - в обзоре матче ПСЖ - "Ним" (видео)
13:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер PSG_inside

В среду, 3 февраля, "Пари Сен-Жермен" в рамках матча 23-го тура чемпионата Франции 2020/21 принимал "Ним". Встреча, проходившая на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

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Парижане с легкостью добыли три очка. За столичную команду забивали Анхель Ди Мария, реализовавший выход один на один, Пабло Сарабия, вколотивший мяч головой в ворота Рейнета. Кроме того, голом-красавцем из-за пределов штрафной площади отметился Килиан Мбаппе.

Этот успех поднял ПСЖ (48 очков) на третье место в турнирной таблице Лиги 1, "Ним" (15 очков) - 20-й. В следующем туре парижане отправятся в гости к "Марселю" (07.02.2021), а "Крокодилы" примут "Монако" (о7.02.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед поражением от "Лорьяна" (3:2) ПСЖ уничтожил дома "Монпелье".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Ним.
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