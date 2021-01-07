Звездный тренер неудачно стартовал в ПСЖ: видеообзор матча с Сент-Этьеном

В среду, 6 января, Сент-Этьен в рамках матча 18-го тура французской Лиги 1 сезона 2020/21 принимал ПСЖ, который накануне возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Встреча, проходившая на стадионе "Жоффруа Гишар", завершилась сенсационной ничьей 1:1.

Команды обменялись двумя голами в середине 1-го тайма. За хозяев голом отметился Ромен Амума на 19-й минуте, а у парижан забитый мяч оформил Мойзе Кин.

Этот результат оставил ПСЖ (36 очков) на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, Сент-Этьен (19 очков) - 14-й. В следующем туре парижский суперклуб примет Брест (09.01.2021), а Зеленые отправятся в гости к Реймсу (09.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в конце декабря парижане неожиданно уволили Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.