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Назначение года: Почеттино стал главным тренером ПСЖ

Назначение года: Почеттино стал главным тренером ПСЖ
17:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК ПСЖ

Известный аргентинский специалист Маурисио Почеттино официально стал главным тренером французского Пари Сен-Жермен. Об этом сообщила пресс-служба парижского суперклуба на своем сайте.

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"Я действительно счастлив и для меня большая честь стать новым тренером Пари Сен-Жермен. Я хотел бы поблагодарить руководство клуба за оказанное мне доверие. Как вы знаете, это клуб всегда занимал особое место в моем сердце. У меня остались прекрасные воспоминания, особенно об уникальной атмосфере "Парк де Пренс". Сегодня я возвращаюсь в клуб с большим честолюбием и скромностью, и мне не терпится поработать с некоторыми из самых талантливых игроков мира. У этой команды фантастический потенциал, и я и мои сотрудники сделаем все возможное, чтобы показать лучшие результаты Пари Сен-Жермен во всех соревнованиях. Мы также сделаем все возможное, чтобы придать нашей команде боевую и атакующую игровую индивидуальность, которая парижские фанаты всегда любили", - заявил Почеттино после подписания контракта.

Отметим, последним местом работы для Маурисио был Тоттенхэм. В 2019 году его на посту главного тренера Шпор заменил Жозе Моуринью. Кроме того, Почеттино тренировал Эспаньол и Саутгемптон. К слову, 48-летний специалист, будучи профессиональным футболистом, выступал в ПСЖ с 2001 по 2003 год.

"Телеграф" напоминает, что в конце 2020 года ПСЖ весьма неожиданно уволил Томаса Тухеля, который выводил команду в финал Лиги чемпионов 2019/20.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Маурисио Почеттино.

Автор:

Телеграф
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