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ПСЖ официально уволил тренера, который вывел команду в финал Лиги чемпионов

ПСЖ официально уволил тренера, который вывел команду в финал Лиги чемпионов
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК ПСЖ

Французский суперклуб ПСЖ официально объявил о тренерской отставке. Об этом сообщает официальный сайт команды.

Пять дней назад во многих СМИ появилась информация об увольнении немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера парижан. Теперь все формальности соблюдены и пресс-служба ПСЖ сообщила, что после тщательного анализа ситуации в клубе руководство решило расстаться с наставником.

Томас Тухель стал тренером парижан в июле 2018 года. За это время наставник дважды выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции. По разу немец триумфовал в Кубке французской лиги и Кубке Франции. А в сезоне 2019/20 парижане под руководством немца пробились в финал Лиги чемпионов, где уступили Баварии.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем матче ПСЖ победил со счетом 4:0

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Томас Тухель.

Автор:

Телеграф
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