ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)

Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию решающей игры.

ПСЖ -:- Бавария

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Коман упал в чужой штрафной - арбитр посчитал, что игрок "нырнул".

45' - Опасно! центрбек Баварии обрезался, Мбаппе оказался на ударной позиции и пробил, но с его ударом справился Нойер.

42' - Маркиньос заблокировал прострел Левандовски с правого фланга.

41' - Киммих тактическим фолом остановил прорыв Мбаппе.

40' - Кимпембе головой выносит мяч подальше после навеса с углового от "гостей".

38' - Маркиньос удачно играет головой в защите после навеса со стандарта.

37' - Маркиньос завалил Левандовски вблизи своей штрафной.

31' - Опасно! Левандовски пробил головой после навеса Мюллера - Навас со второй попытки поймал мяч.

29' - Эррера пробил с ходу после отскока из-за пределов штрафной - мяч рикошетом от Горецки улетел на угловой, однако арбитр не заметил этого и будет удар от ворот.

28' - Дэвис завалил Керера вблизи своей штрафной - желтая карточка для канадца.

25' - Замена у Бавария: травмированного Боатенга поменял Зюле. Похоже, центральный защитник потянул мышцу.

23' - Опасно! Быстрая контр-атака ПСЖ завершилась ударом Ди Марии из пределов штрафной - выше ворот полетел мяч.

Удар в штангу от Левандовски:

22' - Штанга! Левандовски после навеса с левого фланга принял мяч в чужой штрафной, развернулся и пробил - мяч угодил в штангу и отлетел в поле.

18' - Опасно! Неймар не сумел переиграть Нойера в ближнем бою, Мануэль также перевел на угловой и последующий прострел от бразильца.

15' - Опасно! Мбаппе получил блестящую передачу от партнера и пробил с метров 10-и - Киммих накрыл удар форварда.

Неймар пока не заметен.

13' - Мяч после отскока от защитника отлетел к Мбаппе - француз без раздумий пробил, но его удар блокирован.

12' - Коман опасно прорывался через центральную зону, но в итоге до удара дело не дошло.

12' - Тренер Баварии потребовал поменять мяч.

10' - Дэвис удачно играет головой в защите после навеса со штрафного.

9' - Первая аатка ПСЖ и Мбаппе заработал штрафной удар.

8' - Бернат заблокировал проход Киммиха на правом фланге.

6' - Алькантара пробил издали - крайне неточно.

5' - Бавария включила прессинг, который помог есть уничтожить Барселону.

3' - Паредес заблокировал навес со штрафного в исполнении Киммиха.

2' - Коман заработал перспективный штрафной.

2' - Мюллер не понял замысла Горецки и перспективная атака Баварии захлебнулась.

22:00 - Матч начался!

На улицах Франции сегодня будет твориться безумие:

21:56 - Команды выходят на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

Появится сегодня новое имя на трофее ЛЧ?

