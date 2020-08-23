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ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)

ПСЖ 0:0 Бавария: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов (1-й тайм)
21:32 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер
Прямая текстовая трансляция финала Лиги чемпионов УЕФА 2019/20 ПСЖ - Бавария.

Сегодня, 23 августа, состоится финальный матч Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Лиссабоне (Португалия) на стадионе "Эштадиу ду Бенфика" и начнется в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру итальянская бригада арбитров во главе с Даниэле Орсато. "Телеграф Спорт" проведет текстовую онлайн-трансляцию решающей игры.

ПСЖ -:- Бавария

Первый тайм окончен. Перерыв.

45+1' - Коман упал в чужой штрафной - арбитр посчитал, что игрок "нырнул".

45' - Опасно! центрбек Баварии обрезался, Мбаппе оказался на ударной позиции и пробил, но с его ударом справился Нойер.

42' - Маркиньос заблокировал прострел Левандовски с правого фланга.

41' - Киммих тактическим фолом остановил прорыв Мбаппе.

40' - Кимпембе головой выносит мяч подальше после навеса с углового от "гостей".

38'Маркиньос удачно играет головой в защите после навеса со стандарта.

37' - Маркиньос завалил Левандовски вблизи своей штрафной.

31' - Опасно! Левандовски пробил головой после навеса Мюллера - Навас со второй попытки поймал мяч.

29' - Эррера пробил с ходу после отскока из-за пределов штрафной - мяч рикошетом от Горецки улетел на угловой, однако арбитр не заметил этого и будет удар от ворот.

28' - Дэвис завалил Керера вблизи своей штрафной - желтая карточка для канадца.

Жэром Боатенг получил травму в финале Лиги чемпионов

25' - Замена у Бавария: травмированного Боатенга поменял Зюле. Похоже, центральный защитник потянул мышцу.

23' - Опасно! Быстрая контр-атака ПСЖ завершилась ударом Ди Марии из пределов штрафной - выше ворот полетел мяч.

Удар в штангу от Левандовски:

22' - Штанга! Левандовски после навеса с левого фланга принял мяч в чужой штрафной, развернулся и пробил - мяч угодил в штангу и отлетел в поле.

18' - Опасно! Неймар не сумел переиграть Нойера в ближнем бою, Мануэль также перевел на угловой и последующий прострел от бразильца.

15' - Опасно! Мбаппе получил блестящую передачу от партнера и пробил с метров 10-и - Киммих накрыл удар форварда.

Неймар пока не заметен.

Неймар и Алькантара во время финала Лиги чемпионов

13' - Мяч после отскока от защитника отлетел к Мбаппе - француз без раздумий пробил, но его удар блокирован.

12' - Коман опасно прорывался через центральную зону, но в итоге до удара дело не дошло.

12' - Тренер Баварии потребовал поменять мяч.

10' - Дэвис удачно играет головой в защите после навеса со штрафного.

9' - Первая аатка ПСЖ и Мбаппе заработал штрафной удар.

8' - Бернат заблокировал проход Киммиха на правом фланге.

6' - Алькантара пробил издали - крайне неточно.

Керер и Коман в финале Лиги чемпионов

5' - Бавария включила прессинг, который помог есть уничтожить Барселону.

3' - Паредес заблокировал навес со штрафного в исполнении Киммиха.

2' - Коман заработал перспективный штрафной.

2' - Мюллер не понял замысла Горецки и перспективная атака Баварии захлебнулась.

22:00 - Матч начался!

На улицах Франции сегодня будет твориться безумие:

Болельщики ПСЖ вышли на улицы в день финала Лиги чемпионов

21:56 - Команды выходят на поле. Звучит гимн Лиги чемпионов.

Появится сегодня новое имя на трофее ЛЧ?

Килиан Мбаппе и Неймар в хорошем настроении перед финалом:

Килиан Мбаппе и Неймар в хорошем настроении перед финалом Лиги чемпионов

Игроки Баварии активно разминаются перед игрой:

Игроки Баварии активно разминаются перед игрой

Трофей Лиги чемпионов перед финалом

Составы команд:

ПСЖ: Навас, Керер, Силва, Кимпембе, Бернат, Паредес, Маркиньос, Эррера, Ди Мария, Мбаппе, Неймар.

Бавария: Нойер, Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис, Горецка, Тиаго, Гнабри, Мюллер, Коман, Левандовски.

ПСЖ и Бавария подходят к финалу в отличном настроении. Оба клуба выиграли все на внутренней арене и сегодня определят нового короля футбольной Европы. Парижский клуб и вовсе может впервые выиграть трофей. Ранее команды пересекались 8 раз и все матчи между собой они сыграли на групповом этапе Лиги чемпионов. Примечательно, что клубы ни разу не сыграли вничью: пять побед у парижан и три - у мюнхенцев. В последний раз команды пересеклись в 2017 году, обменявшись домашними победами: 3:0 во Франции и 3:1 в Германии.

Путь к финалу:

Бавария и ПСЖ не заметили своих соперником в групповом раунде. ПСЖ допустил лишь одну осечку и уверенно выиграл группу А, опередив Реал, Брюгге и Галатасарай. Бавария, набрав максимум очков, пробилась в плей-офф и оставила позади других участников квартета В: Тоттенхэм, Олимпиакос и Црвену Звезду. На стадии 1/8 немецкая машина разобралась с Челси, в четвертьфинале пала Барселона, а в 1/2 не устоял французский Лион. ПСЖ, в свою очередь, начал плей-офф с тяжелой победы над Боруссией Д, а затем от рук парижан пострадали Аталанта и РБ Лейпциг.

Прогноз букмекеров:

После невероятного перфоманса в ЛЧ от Баварии букмекеры на стороне мюнхенского суперклуба: коэффициент на победу ПСЖ - 3,4, успех Баварии оценивается - в 2,02.

Где смотреть:

В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 1". В Интернете встречу можно посмотреть на сервисе oll.tv.

Слова тренеров:

Томас Тухель за день до финала Лиги чемпионов

"У "Баварии" сейчас невероятная серия. В этой команде смесь молодых, голодных игроков и опытных футболистов. Я много говорю с Навасом [как бывшим победителем турнира]. У нас также есть ди Мария и Неймар, которые выиграли этот турнир. Я согласен с тем, что у "Баварии" есть небольшое преимущество, так как она привыкла играть в таких финалах. Однако это не будет решающим фактором", - цитирует главного тренера ПСЖ Томаса Тухеля официальный сайт УЕФА.

Ханс-Дитер Флик перед финалом Лиги чемпионов

"Мы постараемся показать свою лучшую игру. Только если нам это удастся и если все выложатся на 100%, тогда мы сможем выиграть этот матч. "ПСЖ" пропустил всего пять голов в Лиге чемпионов - меньше всех участников турнира. Это означает, что их защита работает так же хорошо, как и атака. У нас есть план на игру, и я надеюсь, что мы сможем его выполнить завтра", - рассказал пресс-службе УЕФА главный тренер Баварии Ханс-Дитер Флик.

Ранее состоялся финал Лиги Европы, в котором Севилья переиграла Интер.

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Все по теме:

ФК Бавария, Лига Чемпионов, ФК ПСЖ, Футбол.

Автор:

Телеграф
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