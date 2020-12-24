ПСЖ уволил главного тренера после победы 4:0

Порой футбольный мир не справедлив к менеджерам, но объяснить решение руководства ПСЖ уволить главного тренера команды Томаса Тухеля весьма тяжело. Сразу несколько авторитетных изданий сообщило об увольнении немецкого специалиста, в частности L'Equipe.

По информации источника, уход тренера связан с тем, что ПСЖ идет третьим в турнирной таблице чемпионата Франции, хотя отставание от лидирующего Лиона составляет всего один балл. Кроме этого, клуб уверенно прошел группу Лиги чемпионов, выиграв свой квартет и выйдя на Барселону в 1/8 финала.

Отметим, в прошлом сезоне Лиги чемпионов Тухель вместе с парижским суперклубом добрался до финала Лиги чемпионов, где уступил Баварии. Контракт специалиста с ПСЖ заканчивался летом 2021 года. Ожидается, что новым наставником парижан стан аргентинец Маурисио Почеттино, который сейчас находится без работы.

"Телеграф" напоминает, что ПСЖ в прошлом туре Лиги 1 разгромил Страсбур со счетом 4:0.