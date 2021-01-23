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Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)

Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)
Обновлено 11:29 Сегодня Телеграф Фото: ФК ПСЖ

В пятницу, 22 января, Пари Сен-Жермен в рамках матча 21-го тура чемпионата Франции принимал Монпелье. Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Все голы парижане забили после жуткого фола и последующего удаления вратаря гостей на Мбаппе.

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Хозяева владели ощутимым преимуществом, а после того, как вратарь Монпелье Йонас Омлин на 19-й минуте скосил форварда и получил заслуженную красную карточку, то положение гостей стало обреченным. Парижане с 31-й по 63-ю минуты забили в ворота Монпелье четыре безответных мяча. За столичную команду голами отметились Неймар, Мауро Икарди и дублем выстрелил Килиан Мбаппе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ выиграл первый трофей с Почеттино.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК ПСЖ, ФК Монпелье, Футбол, Лига 1.
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