Мбаппе выстрелил дублем после того, как его скосил вратарь (видео)

В пятницу, 22 января, Пари Сен-Жермен в рамках матча 21-го тура чемпионата Франции принимал Монпелье. Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк де Пренс", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Все голы парижане забили после жуткого фола и последующего удаления вратаря гостей на Мбаппе.

Хозяева владели ощутимым преимуществом, а после того, как вратарь Монпелье Йонас Омлин на 19-й минуте скосил форварда и получил заслуженную красную карточку, то положение гостей стало обреченным. Парижане с 31-й по 63-ю минуты забили в ворота Монпелье четыре безответных мяча. За столичную команду голами отметились Неймар, Мауро Икарди и дублем выстрелил Килиан Мбаппе.

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