ПСЖ добыл непростую обеду над Анже благодаря голу-красавцу от защитника (видео)

В субботу, 16 января, Анже в рамках матча 20-го тура французской Лиги 1 сезона 2020/21 принимал ПСЖ. Встреча, проходившая на Стад Жан Буин, завершилась минимальной победой именитых гостей со счетом 0:1.

Единственный гол в матче забил Левен Кюрзава. На 70-й минуте поединка французский защитник удачно поймал мяч с лету после прострела с правого фланга - киперу оставалось лишь наблюдать за такой красотой.

Видео гола Кюрзава:

Этот успех вывел ПСЖ (42 очка) на первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, Анже (30 очков) - седьмой. В следующем туре столичная команда примет Монпелье (22.01.2021), а Скоисты сыграют в гостях с Бордо (24.01.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ выиграл первый трофей в сезоне.