ПСЖ взял первый трофей с новым тренером (видео)

В среду, 13 января, чемпион Франции Пари Сен-Жермен сыграл матч за национальный Суперкубок-2020 против второй команды прошлого сезона Лиги 1 Марселя. Встреча, проходившая на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе, завершилась минимальной победой столичной команды со счетом 2:1.

За парижан голами отметились Мауро Икарди и Неймар, реализовавший пенальти. Гости ответили лишь голом престижа за минуту до конца основного времени в исполнении Димитри Пайета.

"Телеграф" напоминает, что совсем недавно ПСЖ возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который на этом посту заменил уволенного немца Томаса Тухеля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Испании состоялся первый матч "финала четырех" за Суперкубок-2020.