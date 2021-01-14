ПСЖ взял первый трофей с новым тренером (видео)

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02:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер psg_inside

В среду, 13 января, чемпион Франции Пари Сен-Жермен сыграл матч за национальный Суперкубок-2020 против второй команды прошлого сезона Лиги 1 Марселя. Встреча, проходившая на стадионе "Боллар-Делелис" в Лансе, завершилась минимальной победой столичной команды со счетом 2:1.

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За парижан голами отметились Мауро Икарди и Неймар, реализовавший пенальти. Гости ответили лишь голом престижа за минуту до конца основного времени в исполнении Димитри Пайета.

"Телеграф" напоминает, что совсем недавно ПСЖ возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который на этом посту заменил уволенного немца Томаса Тухеля.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Испании состоялся первый матч "финала четырех" за Суперкубок-2020.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Марсель, ФК ПСЖ, Футбол, Суперкубок Франции.
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