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ПСЖ добыл первую победу под руководством Почеттино (видео)

ПСЖ добыл первую победу под руководством Почеттино (видео)
04:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер Pablosarabia92

В субботу, 9 января, Пари Сен-Жермен, который недавно возглавил аргентинский специалист Маурисио Почеттино, в рамках матча 19-го тура французской Лиги 1 принимал Брест. Встреча, проходившая на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

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За парижан голами отметились Мойзе Кин, успешно сыгравший на добивании, Мауро Икарди, в касание переправивший мяч в ворота гостей после передачи Мбаппе и Пабло Сарабия, удачно пальнувший издали. 

Эта победа вывела ПСЖ (39 очков) на второе место в турнирной таблице французского первенства, Брест (26 очков) - 11-й. В следующем туре парижане отправятся в гости к Анже (16.01.2021), а Пираты примут Ренн (17.01.2021). 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в первом матче под руководством Почеттино ПСЖ допустил осечку.

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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, Лига 1, ФК Брест.

Автор:

Телеграф
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