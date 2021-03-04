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Звезда "Дома-2" рассказала о поцелуе с малолетним Мбаппе и "бабнике" Неймаре (видео)

Звезда "Дома-2" рассказала о поцелуе с малолетним Мбаппе и "бабнике" Неймаре (видео)
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм victoriabonya

Бывшая звезда проекта "Дом-2" Виктория Боня рассказала, что была близка со звездами ПСЖ Неймаром и Килианом Мбаппе. Более того, россиянка призналась, что целовалось с французом, который еще не достиг совершеннолетнего возраста.

"Неймар - классный парень, но у него есть одна проблема. Он очень любит женщин, страшный бабник. Из-за этого с какого-то момента разговора про наше интервью он проявлял себя как мужчина по отношению ко мне. И "давай увидимся", и "давай туда сходим". А я понимаю, что мне нужно дозировать наше общение. Держа человека на расстоянии, вы можете дружить с ним долгие годы. Я как-то целовалась с Мбаппе, но я не знала, что ему тогда было 17 лет. Нет, ну а что такого? Я была свободной, он – тоже. Но я не знала, что ему было 17! Я когда это узнала, то подумала: "Боже, меня же посадят за педофилию!" Потом мы встретились с Килианом на "Формуле-1". И смотрю, он думает, что вот сейчас все состоится. А я не могу так. И так было со многими", - рассказала Боня в интервью "СЭ".

"Телеграф" напоминает, что Килиан Мбаппе недавно стал героем матча Лиги чемпионов с "Барселоной". Сейчас ПСЖ пытается вернуться на вершину Лиги 1 и наконец-то выиграть еврокубок. Для этих целей руководство парижан заменило тренера.

Ранее Боня "прославилась" тем, что обвинила Билла Гейтса в преступлении против человечества.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, Виктория Боня, Килиан Мбаппе.
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