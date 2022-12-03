Одужуйте, легендо! Фанати на ЧС-2022 зворушливо підтримали Пеле

Легендарний футболіст потрапив до лікарні

Збірна Бразилії завершила свої виступи на груповому етапі чемпіонату світу. В останньому турі бразильці програли Камеруну, але все одно з першого місця вийшли у плей-офф.

Під час матчу фанати бразильської команди вивісили величезний банер на підтримку Короля футболу Пеле.

Останніми місяцями 82-річний Пеле пройшов хіміотерапію, яка, однак, не принесла позитивного результату. На даний момент легендарний футболіст у лікарні проходить спеціальне обстеження і здає необхідні аналізи.

Як пише "Чемпіонат", у вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою він був госпіталізований. Крім цього, у нього були проблеми зі здоров’ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози.

Нагадаємо, що перед чемпіонатом світу Пеле звернувся до футболістів збірної Бразилії. Він побажав команді стати шестиразовими чемпіонами світу. Бразильці вийшли до 1/8 фіналу, де зіграють із збірною Південної Кореї.

Раніше ми писали, що на ЧС-2022 син президента Ліберії став першим після Пеле.