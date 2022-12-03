Рус

Одужуйте, легендо! Фанати на ЧС-2022 зворушливо підтримали Пеле

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Вболівальники не забувають Короля футболу
Вболівальники не забувають Короля футболу. Фото Колаж "Телеграфа"

Легендарний футболіст потрапив до лікарні

Збірна Бразилії завершила свої виступи на груповому етапі чемпіонату світу. В останньому турі бразильці програли Камеруну, але все одно з першого місця вийшли у плей-офф.

Під час матчу фанати бразильської команди вивісили величезний банер на підтримку Короля футболу Пеле.

Останніми місяцями 82-річний Пеле пройшов хіміотерапію, яка, однак, не принесла позитивного результату. На даний момент легендарний футболіст у лікарні проходить спеціальне обстеження і здає необхідні аналізи.

Як пише "Чемпіонат", у вересні 2021 року у Пеле діагностували пухлину товстої кишки, через проблеми з якою він був госпіталізований. Крім цього, у нього були проблеми зі здоров’ям після операції із заміни кульшового суглоба, а також через захворювання нирок та передміхурової залози.

Нагадаємо, що перед чемпіонатом світу Пеле звернувся до футболістів збірної Бразилії. Він побажав команді стати шестиразовими чемпіонами світу. Бразильці вийшли до 1/8 фіналу, де зіграють із збірною Південної Кореї.

Раніше ми писали, що на ЧС-2022 син президента Ліберії став першим після Пеле.

Теги:
#Футбол #Збірна Бразилії #Пеле #ЧС-2022