Чому зарахували найскандальніший гол ЧС-2022: з’явилася графіка (фото, відео)

М’яч до кінця не залишив межі поля

У матчі третього туру чемпіонату світу з футболу збірна Японії обіграла Іспанію — 2:1 і вийшла до 1/8 фіналу. Другий гол японців сміливо можна назвати найскандальнішим на цьому мундіалі.

Справа була ось так. Каору Мітома віддав гольову передачу на Ао Танаку, але дістав м’яч, коли той, можливо, перетнув лінію поля. Арбітр спочатку не зарахував взяття воріт, але після перегляду VAR змінив своє рішення. При цьому повтори під час трансляції не переконали багатьох уболівальників.

Дивіться гол Японії:

А ось як це виглядає на фото:

Після гри в ефірі телеканалу BeIN Sports було показано тривимірну графіку епізоду. На стоп-кадрі продемонстровано, що проекція м’яча торкається лінії, що підтверджує правомірність ухвалення рішення арбітром.

Тепер у 1/8 фіналу Японія зіграє проти Хорватії. До речі, незважаючи на поразку, вийшли до плей-офф і іспанці, які зустрінуться зі збірною Марокко.

Раніше ми писали, що найкрутішу вболівальницю збірної Хорватії помітили на трибунах у Катарі.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.