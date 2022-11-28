Чорт забирай, вона повернулася! Найкрутішу вболівальницю Хорватії помітили на трибунах (фото)

Колінда Грабар-Кітарович приїхала на ЧС-2022

Після двох матчів на чемпіонаті світу збірна Хорватії набрала чотири очки та піднялася на перше місце групи F. Команда має добрі шанси на вихід у плей-офф. Ще б пак, з такими фанатами.

Ми вже писали, що Івана Кньолл готова зробити сексуальну революцію в Катарі. Модель ходить на всі матчі збірної Хорватії у дуже відвертому вбранні.

Але у Кньолл з’явилася конкурентка за фанатські серця. "Чорт забирай, вона повернулася. І у всій красі", — так відреагував у Twitter уболівальник на фото Колінди Грабар-Кітарович.

Грабар-Кітарович – колишній президент Хорватії (2015-2020). Вона стала кумиром фанів, коли відвідувала матчі збірної Хорватії на ЧС-2018. Тоді хорвати дійшли фіналу.

Колінда приїхала до Катару підтримати футболістів. Вона ходить на матчі та зустрічається з хорватськими вболівальниками у фан-зоні.

Раніше ми писали, що дочка Дональда Трампа сфотографувалася із героєм матчу Франція – Данія.

ЧС-2022 у Катарі завершиться 18 грудня. У нас на сайті доступні всі результати матчів, а також турнірне становище команд на груповій стадії.