Черт побери, она вернулась! Самую крутую болельщицу Хорватии заметили на трибунах (фото)

Колинда Грабар-Китарович приехала на ЧМ-2022

После двух матчей на чемпионате мира сборная Хорватии набрала четыре очка и поднялась на первое место группы F. Команда имеет хорошие шансы на выход в плей-офф. Еще бы, с такими фанатами.

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Но у Кньолл появилась конкурентка за фанатские сердца. "Черт побери, она вернулась. И во всей красе", — так отреагировал в Twitter болельщик на фото Колинды Грабар-Китарович.

Грабар-Китарович — бывший президент Хорватии (2015-2020). Она стала кумиром фанатов, когда посещала матчи сборной Хорватии на ЧМ-2018. Тогда хорваты дошли до финала.

Колинда приехала в Катар поддержать футболистов. Она ходит на матчи и встречается с хорватскими болельщиками в фан-зоне.

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ЧМ-2022 в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.