Болельщица устроила сексуальную революцию в Катаре (фото, видео)

Ивана Кньолл посещает каждый матч сборной Хорватии в откровенных платьях

Казалось, власти Катара нашли управу на тысячи болельщиков, которые приехали на чемпионат мира. Такого количества запретов не было еще ни на одном мундиале.

К примеру, болельщиков сборной Англии не пустили на матч в костюмах крестоносцев. Был еще случай с фанатом из Дании, которого заставили снять носки из-за их цвета. Кроме того, на ЧМ-2022 спутали флаг Украины с символом ЛГБТ. Ну и конечно же, ФИФА запретила продавать пиво на стадионах.

А вот фанатке сборной Хорватии Ивана Кньолл законы не писаны. В Катаре девушки должны вести себя очень скромно и носить одежду, закрывающую большую часть тела. Но Ивана приходит на стадион в коротких платьях с декольте. И ее пропускает охрана.

Девушка посетила матч второго тура ЧМ-2022 Хорватия — Канада и запостила оттуда фото и видео.

Болельщики уже пишут фанатке, что до конца чемпионата мира она совершит сексуальную революцию в Катаре.

ЧМ-2022 завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.