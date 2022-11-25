Новый скандал на ЧМ-2022: английских болельщиков на пустили на стадион из-за одежды (видео)

Фанаты пришли на футбол в костюмах рыцарей

Болельщикам сложно на чемпионате мира в Катаре. Недавно фаната сборной Дании не пустили на матч в радужных носках. А теперь под бан попали гости из Англии.

Как сообщает Daily Mail, фанатов в костюмах крестоносцев с кольчугами, бутафорными мечами и щитами не пустили на матч Англия — Иран.

Крестовые походы в средневековье были серией войн, которые христиане вели против мусульман. Поэтому изображения рыцарей и крестоносцев на Ближнем Востоке можно считать оскорблением.

Ранее мы писали, что эквадорские фанаты придумали новый гимн ЧМ-2022. Болельщики требуют разрешить продавать пиво на стадионах. Алкоголь тоже под запретом в Катаре. И хотя ранее власти собирались разрешить пиво на аренах, однако за два дня до старта мирового первенства под покровительством ФИФА был введен тотальный запрет на пиво.

Кстати, сегодня английская сборная проведет второй матч на чемпионате мира. Команда досрочно может выйти в плей-офф турнира, если обыграет американцев. Смотрите онлайн-трансляцию матча Англия — США.