Англия - США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Британцы могут досрочно выйти из группы

В пятницу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу будет сыгран поединок представителей группы В. Встреча второго тура ЧМ-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Англия — США.

Англия

В первом поединке мундиаля англичане показали очень результативную игру. Обыграли Иран с теннисным счетом — 6:2.

США

Американцы в первом поединке не удержали победу над Уэльсом — 1:1.

Турнирное положение

Для Англии победа — это зеленый свет на выход в 1/8 финала. Американцам тоже нужно набирать очки, чтобы остаться в числе претендентов на плей-офф.

История встреч

За всю историю команды между собой сыграли 11 матчей! Восемь побед у Англии, два матча выиграли американцы и еще одна встреча завершилась вничью.

2018. Англия — США — 3:0

2010. Англия — США — 1:1

2008. Англия — США — 2:0

2005. США — Англия — 1:2

1994. Англия — США — 2:0

1993. США — Англия — 2:0

1985. США — Англия — 0:5

1964. США — Англия — 0:10

1959. США — Англия — 1:8

1953. США — Англия — 3:6

1950. США — Англия — 1:0

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Англии — 1,58, на ничью — 4,20, на победу США — 6,10.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Аль-Байт" (Аль-Хаур). Вместимость: 60 тысяч зрителей.

Здесь в основу дизайна вошел бедуинский шатер, который был домом для кочевников, живших на берегу Персидского залива. Арена символизирует связь прошлого и будущего Катара. Интерьеры спорткомплекса с суперсовременной начинкой напоминают богатый бедуинский шатер.

"Аль-Байт" станет вторым по значимости стадионом турнира: тут пройдет матч открытия и еще 9 игр всех стадий – до полуфинала. После завершения мундиаля верхний ярус трибун разберут и арена будет вмещать всего 32 тысячи зрителей.

Ранее мы писали об уникальном достижении сына президента Либерии. Он забил гол за сборную США на ЧМ-2022.

Напомним также, что Криштиану Роналду установил вечный рекорд чемпионатов мира в поединке против Ганы.