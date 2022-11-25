Англия - США: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Британцы могут досрочно выйти из группы
В пятницу, 25 ноября, на чемпионате мира по футболу будет сыгран поединок представителей группы В. Встреча второго тура ЧМ-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Англия — США.
Англия
В первом поединке мундиаля англичане показали очень результативную игру. Обыграли Иран с теннисным счетом — 6:2.
США
Американцы в первом поединке не удержали победу над Уэльсом — 1:1.
Турнирное положение
Для Англии победа — это зеленый свет на выход в 1/8 финала. Американцам тоже нужно набирать очки, чтобы остаться в числе претендентов на плей-офф.
История встреч
За всю историю команды между собой сыграли 11 матчей! Восемь побед у Англии, два матча выиграли американцы и еще одна встреча завершилась вничью.
- 2018. Англия — США — 3:0
- 2010. Англия — США — 1:1
- 2008. Англия — США — 2:0
- 2005. США — Англия — 1:2
- 1994. Англия — США — 2:0
- 1993. США — Англия — 2:0
- 1985. США — Англия — 0:5
- 1964. США — Англия — 0:10
- 1959. США — Англия — 1:8
- 1953. США — Англия — 3:6
- 1950. США — Англия — 1:0
Кто фаворит
В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Англии — 1,58, на ничью — 4,20, на победу США — 6,10.
Где смотреть
На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.
Стадион
Матч состоится на арене "Аль-Байт" (Аль-Хаур). Вместимость: 60 тысяч зрителей.
Здесь в основу дизайна вошел бедуинский шатер, который был домом для кочевников, живших на берегу Персидского залива. Арена символизирует связь прошлого и будущего Катара. Интерьеры спорткомплекса с суперсовременной начинкой напоминают богатый бедуинский шатер.
"Аль-Байт" станет вторым по значимости стадионом турнира: тут пройдет матч открытия и еще 9 игр всех стадий – до полуфинала. После завершения мундиаля верхний ярус трибун разберут и арена будет вмещать всего 32 тысячи зрителей.
Ранее мы писали об уникальном достижении сына президента Либерии. Он забил гол за сборную США на ЧМ-2022.
Напомним также, что Криштиану Роналду установил вечный рекорд чемпионатов мира в поединке против Ганы.