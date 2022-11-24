Роналду установил вечный рекорд в огненном матче ЧМ-2022 Португалия - Гана (видео)

CR7 установил уникальный рекорд

В четверг, 24 ноября, на чемпионате мира по футболу стартовал Криштиану Роналду и его Португалия. Противостояла "европейским бразильцам" крепкая сборная Ганы.

Встреча, которая проходила в столице Катара Дохе на стадионе 974, завершилась со счетом 3:2 в пользу португальцев. Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации футбола.

Первый тайм прошел без голов, зато вторая половина встречи подарила болельщикам сразу 5 голов. Сначала Роналду заработал и реализовал пенальти. Таким образом, португалец стал первым футболистов в истории, отличившимся на 5 чемпионатах мира.

В концовке встречи команды выдали игру без центра поля, обменявшись несколькими голами. За Португалию забивали Жоау Фелиш и Рафаэл Леан, а за Гану — Андре Айю и Осман Букари. На последней минуте компенсированного времени Иньяки Уильямс мог сравнять счет, но подскользнулся в момент удара по пустым воротам. В итоге — победа Португалии и первое место Роналду и Ко в группе H.

Португалия – Гана — 3:2

Голы: Роналду, 65 (пен.), Фелиш, 78, Леау, 80 – А. Аю, 73, Букари, 89

Предупреждения: Данилу, 90+1, Фернандеш, 90+5 – Кудус, 45+1, А. Айю, 49, Сейду, 57, Уильямс, 90+1

Португалия: Кошта – Геррейру, Перейра, Диаш, Канселу – Фернандеш, Невеш (Леау, 77), Б. Силва – Фелиш, Роналду, Отавио (Карвалью, 56).

Гана: Ати-Зиги – Баба, Салису, Амарти, Джику, Сейду (Лемпти, 66) – А. Айю (Д. Айю, 77), Самед, Партей, Кудус (Букари, 76) – Уильямс.

Статистика матча Португалия - Гана

Группа H

Видеообзор встречи:

Напомним, в группе H с португальцами и представителями Ганы выступают команды Уругвая и Южной Кореи, которые накануне сыграли вничью (0:0). Примечательно, что в этом поединке обе сборные ни разу не попали в створ ворот.

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