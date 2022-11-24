Португалия — Гана: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В четверг, 24 ноября, в группе Н чемпионата мира по футболу будет сыгран поединок между сборными Португалии и Ганы. Встреча первого тура ЧМ-2022 начнется в 18:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Гана.

Португалия

Всего лишь восемь раз португальцы играли на мировых первенствах. А их лучшее достижение — бронзовые медали — датируется далеким 1966 годом. Тогда в матче за третье место Португалия обыграла СССР — 2:1.

Гана

Африканская команда всего лишь четвертый раз принимает участие в чемпионате мира. В 2010 году Гана дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Уругваю.

История встреч

Команды между собой сыграли лишь однажды — на чемпионате мира 2014 года.

2014. Португалия — Гана — 2:1

Кто фаворит

В букмекерских конторах выставили коэффициент на победу Португалии — 1,44. На ничь — 4,60, на победу Ганы — 8,80.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "974" (Доха). Вместимость: 40 тысяч зрителей.

Первый в мире стадион, полностью построенный из грузовых контейнеров. 974 – международный телефонный код Катара и количество контейнеров, использованных для строительства. Внутри контейнеров разместят торговые точки, туалеты и другие объекты инфраструктуры.

Арена примет 7 матчей ЧМ-2022: 6 на групповом этапе и одну игру 1/8 финала. После чемпионата мира стадион разберут.

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