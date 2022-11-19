Месси и Роналду сыграли уникальный матч: один на один
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Лучшие футболисты мира встретились за шахматной доской
Накануне старта чемпионата мира по футболу компании BCA Research удалось смоделировать ход турнира. Суперкомпьютер предсказал, что чемпионом станет сборная Аргентины. В финале она обыграет Португалию.
Таким образом в конце мундиаля нас ждет вишенка на торте — противостояние двух лучших футболистов современности. Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
А перед ЧМ-2022 они приняли участие в совместной фотосессии. Футболисты сыграли партию в шахматы.
"Победа — это стан души", — под таким лозунгом прошел шахматный матч.
Ранее мы рассказывали, как стюарды в Абу-Даби помешали девушке обнять Месси.
Перед поездкой в Катар Криштиану Роналду признался, что завершит карьеру если Португалия выиграет чемпионат мира.
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