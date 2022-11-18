Криштиану Роналду завершит карьеру в декабре: но при одном условии

Что должно случиться, чтобы португальский форвард попрощался с футболом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду заговорил о завершении карьеры. Напомним, Роналду держит дома прах умерших отца и сына.

По словам португальца, он может попрощаться с футболом уже через месяц. Для этого нужно всего одно условие.

"Закончу ли я карьеру, если помогу Португалии стать чемпионом мира? Да, закончу. Сто процентов", — цитирует Роналду "Чемпионат".

37-летний Криштиану Роналду дебютировал в профессиональном футболе в 2002 году в составе лиссабонского "Спортинга". Также он выступал за "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021 — н.в.), мадридский "Реал" (2009-2018) и "Ювентус" (2018-2021).

Со сборной Португалии он становился чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона-2018/2019. Также Роналду является лучшим бомбардиром национальных команд в истории футбола.

Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

В Украине "Суспільне Мовлення" будет транслировать все матчи чемпионата мира — 46 в прямом эфире и 18 в записи.

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