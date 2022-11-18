Кріштіану Роналду завершить кар’єру в грудні: але за однієї умови

Що має статися, щоб португальський форвард попрощався з футболом

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду заговорив про завершення кар’єри. Нагадаємо, Роналду тримає вдома прах померлих батька та сина.

За словами португальця, він може попрощатися з футболом уже за місяць. Для цього потрібна лише одна умова.

"Чи закінчу я кар’єру, якщо допоможу Португалії стати чемпіоном світу? Так, закінчу. Сто відсотків", — цитує Роналду "Чемпіонат".

37-річний Кріштіану Роналду дебютував у професійному футболі у 2002 році у складі лісабонського "Спортінга". Також він виступав за "Манчестер Юнайтед" (2003-2009, 2021 — н.в.), мадридський "Реал" (2009-2018) та "Ювентус" (2018-2021).

Зі збірною Португалії він ставав чемпіоном Європи 2016 року та переможцем Ліги націй УЄФА сезону-2018/2019. Також Роналду є найкращим бомбардиром національних команд в історії футболу.

Чемпіонат світу 2022 року у Катарі пройде з 20 листопада до 18 грудня. На груповому етапі ЧС-2022 Португалія зіграє зі збірними Гани, Південної Кореї та Уругваю.

В Україні "Суспільне Мовлення" транслюватиме всі матчі чемпіонату світу — 46 у прямому ефірі та 18 у записі.

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