В шаге от мечты: девушке не дали прикоснуться к Месси (видео)

Фанатка выбежала на поле, когда тренировалась сборная Аргентины

В воскресенье, 20 ноября, старт главного спортивного события года — чемпионата мира по футболу. Компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.

Это не удивительно, ведь команды, где играет Лионель Месси — всегда фавориты. Интерес к аргентинцу колоссальный по всему миру. В Интернете появилось видео тренировки сборной Аргентины в Абу-Даби, перед вылетом в Катар.

На поле выбежала девушка и попыталась добежать до Лионеля. Бедняжке не хватило всего шага, чтобы прикоснуться к кумиру. Стюарды перехватили ее в самый последний момент.

Напомним, что на ЧМ-2022 Лионель Месси впервые будет жить один в номере.

На чемпионате мира аргентинцы попали в одну группу с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Ранее мы писали, что модели Onlyfans обещали игрокам сборной Мексики бесплатную подписку в случае выхода команды в 1/4 финала чемпионата мира.