В шаге от мечты: девушке не дали прикоснуться к Месси (видео)
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Фанатка выбежала на поле, когда тренировалась сборная Аргентины
В воскресенье, 20 ноября, старт главного спортивного события года — чемпионата мира по футболу. Компания EA Sports предсказала Аргентине победу на ЧМ-2022.
Это не удивительно, ведь команды, где играет Лионель Месси — всегда фавориты. Интерес к аргентинцу колоссальный по всему миру. В Интернете появилось видео тренировки сборной Аргентины в Абу-Даби, перед вылетом в Катар.
На поле выбежала девушка и попыталась добежать до Лионеля. Бедняжке не хватило всего шага, чтобы прикоснуться к кумиру. Стюарды перехватили ее в самый последний момент.
Напомним, что на ЧМ-2022 Лионель Месси впервые будет жить один в номере.
На чемпионате мира аргентинцы попали в одну группу с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Ранее мы писали, что модели Onlyfans обещали игрокам сборной Мексики бесплатную подписку в случае выхода команды в 1/4 финала чемпионата мира.