За крок від мрії: дівчині не дали доторкнутися до Мессі (відео)

Фанатка вибігла на поле, коли тренувалася збірна Аргентини

У неділю, 20 листопада, старт головної спортивної події року – чемпіонату світу з футболу. Компанія EA Sports передбачила Аргентині перемогу на ЧС-2022.

Це не дивно, адже команди, де грає Ліонель Мессі завжди фаворити. Інтерес до аргентинця колосальний у всьому світі. В Інтернеті з’явилося відео тренування збірної Аргентини у Абу-Дабі, перед вильотом до Катару.

На поле вибігла дівчина і спробувала добігти до Ліонеля. Бідолашній не вистачило всього кроку, щоб доторкнутися до кумира. Стюарди перехопили її в останній момент.

Нагадаємо, що на ЧС-2022 Ліонель Мессі вперше житиме один у номері.

На чемпіонаті світу аргентинці потрапили до однієї групи із Саудівською Аравією, Мексикою та Польщею. Раніше ми писали, що моделі Onlyfans обіцяли гравцям збірної Мексики безкоштовну підписку у разі виходу команди до 1/4 фіналу чемпіонату світу.