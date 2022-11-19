Мессі та Роналду зіграли унікальний матч: віч-на-віч

Найкращі футболісти світу зустрілися за шахівницею

Напередодні старту чемпіонату світу з футболу компанії BCA Research вдалося змоделювати перебіг турніру. Суперкомп’ютер передбачив, що чемпіоном стане збірна Аргентини. У фіналі вона обіграє Португалію.

Таким чином наприкінці мундіалю на нас чекає вишенька на торті — протистояння двох найкращих футболістів сучасності. Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.

А перед ЧС-2022 вони взяли участь у спільній фотосесії. Футболісти зіграли партію у шахи.

"Перемога — це стан душі", — під таким гаслом пройшов шаховий матч.

Раніше ми розповідали, як стюарди в Абу-Дабі завадили дівчині обійняти Мессі.

Перед поїздкою до Катару Кріштіану Роналду зізнався, що завершить кар’єру, якщо Португалія виграє чемпіонат світу.

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