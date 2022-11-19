Мессі та Роналду зіграли унікальний матч: віч-на-віч
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Найкращі футболісти світу зустрілися за шахівницею
Напередодні старту чемпіонату світу з футболу компанії BCA Research вдалося змоделювати перебіг турніру. Суперкомп’ютер передбачив, що чемпіоном стане збірна Аргентини. У фіналі вона обіграє Португалію.
Таким чином наприкінці мундіалю на нас чекає вишенька на торті — протистояння двох найкращих футболістів сучасності. Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду.
А перед ЧС-2022 вони взяли участь у спільній фотосесії. Футболісти зіграли партію у шахи.
"Перемога — це стан душі", — під таким гаслом пройшов шаховий матч.
Раніше ми розповідали, як стюарди в Абу-Дабі завадили дівчині обійняти Мессі.
Перед поїздкою до Катару Кріштіану Роналду зізнався, що завершить кар’єру, якщо Португалія виграє чемпіонат світу.
Читайте також наш гід з мундіалю, який розповість усе про те, що відбуватиметься у Катарі.