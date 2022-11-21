Первый человек на планете! Роналду установил невероятное достижение в соцсетях

На португальского форварда подписалось в Instagram 500 млн человек

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду установил уникальное достижение. Число людей подписанных на его аккаунт в Instagram 21 ноября превысило 500 млн. Он первый в истории человек, достигший этой отметки. Интересно, что еще полтора года назад у Роналду было 260 млн подписчиков! Прогресс футболиста впечатляет. А сколько еще на него подпишется во время чемпионата мира.

На втором месте по количеству подписчиков еще один футболист — Лионель Месси, за которым следят 376 млн человек.

На третьей позиции американская модель Кайли Дженнер — 372 млн.

Далее певица Селена Гомес — 358 млн подписчиков.

И актер Дуэйн Джонсон — 348 млн подписчиков.

Перед поездкой в Катар Криштиану Роналду признался, что завершит карьеру если Португалия выиграет чемпионат мира. На групповом этапе ЧМ-2022 Португалия сыграет со сборными Ганы, Южной Кореи и Уругвая.

Ранее мы писали, что Роналду держит дома прах умерших отца и сына.