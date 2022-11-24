Португалія — Гана: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Текстова трансляція поєдинку чемпіонату світу

У четвер, 24 листопада, у групі Н чемпіонату світу з футболу буде зіграно поєдинок між збірними Португалії та Гани. Зустріч першого туру ЧС-2022 розпочнеться о 18:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія — Гана.

Португалія

Лише вісім разів португальці грали на світових першостях. А їхнє найкраще досягнення — бронзові медалі — датується далеким 1966 роком. Тоді у матчі за третє місце Португалія обіграла СРСР – 2:1.

Гана

Африканська команда лише вчетверте бере участь у чемпіонаті світу. 2010 року Гана дійшла до чвертьфіналу, де в серії пенальті поступилася Уругваю.

Історія зустрічей

Команди між собою зіграли лише одного разу – на чемпіонаті світу 2014 року.

2014. Португалія — Гана — 2:1

Хто фаворит

У букмекерських конторах виставили коефіцієнт на перемогу Португалії – 1,44. На ніч — 4,60, на перемогу Гани — 8,80.

Де дивитись

На території України поєдинок ЧС-2022 у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "974" (Доха). Місткість: 40 тисяч глядачів.

Перший у світі стадіон повністю побудований з вантажних контейнерів. 974 – міжнародний телефонний код Катару та кількість контейнерів, використаних для будівництва. Усередині контейнерів буде розміщено торгові точки, туалети та інші об’єкти інфраструктури.

Арена прийме 7 матчів ЧС-2022: 6 на груповому етапі та одну гру 1/8 фіналу. Після чемпіонату світу стадіон розберуть.

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