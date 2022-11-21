Перша людина на планеті! Роналду встановив неймовірне досягнення у соцмережах

На португальського форварда підписалося у Instagram 500 млн осіб

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду встановив унікальне досягнення. Кількість людей, підписаних на його обліковий запис в Instagram, 21 листопада перевищила 500 млн. Він перше в історії людина, яка досягла цієї позначки. Цікаво, що ще півтора роки тому у Роналду було 260 млн. підписників! Прогрес футболіста вражає. А скільки ще підпишеться на нього під час чемпіонату світу.

На другому місці за кількістю підписників ще один футболіст — Ліонель Мессі, за яким стежать 376 млн людей.

На третій позиції американська модель Кайлі Дженнер — 372 млн.

Далі співачка Селена Гомес – 358 млн підписників.

І актор Дуейн Джонсон – 348 млн підписників.

Перед поїздкою до Катару Кріштіану Роналду зізнався, що завершить кар’єру, якщо Португалія виграє чемпіонат світу. На груповому етапі ЧС-2022 Португалія зіграє зі збірними Гани, Південної Кореї та Уругваю.

Раніше ми писали, що Роналду тримає вдома порох померлих батька та сина.