На это больно смотреть: фанаты Саудовской Аравии поиздевались над Месси (видео)

Болельщики повторили фирменный жест Криштиану Роналду

Эта сенсация может быть самой громкой на мундиале. Сборная Саудовской Аравии обыграла Аргентину. А ведь команде Месси все специалисты пророчат победу на ЧМ-2022.

После матча болельщики саудовской команды потроллили Месси. Фанаты несколько раз повторили фирменное празднование главного футбольного конкурента аргентинца — Криштиану Роналду.

А вот как празднует голы Роналду:

Кстати, перед чемпионатом мира Лионель Месси и Криштиану Роналду приняли участие в фотосессии. Снимок, на котором футболисты играют в шахматы стал самым популярным за всю историю Instagram.

А сегодня стало известно, что "Манчестер Юнайтед" избавился от португальца. Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал резонансное интервью, заявив, что "МЮ" предал его. Кроме того, Криштиану рассказал, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

Надо отметить, что по прилету в Катар Лионель Месси первые дни не тренировался вместе с командой. А до мундиаля на одной из тренировок стюарды не дали девушке обнять лидера сборной Аргентины.