"Манчестер Юнайтед" избавился от Роналду во время ЧМ-2022

Португальский футболист договорился с МЮ

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, который только готовиться сыграть на чемпионате мира по футболу в Катаре, покидается английский "Манчестер Юнайтед".

Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила пресс-служба "Красных Дьяволов" в Twitter. В клубе отметили, что решили разорвать контракт по взаимному согласию сторон.

"Клуб благодарит Роналду за его огромный вклад и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в "Манчестер Юнайтед" сосредоточены на продолжении прогресса команды под руководством Эрика тен Хага и совместной работе для достижения успеха на поле", — гласит сообщение пресс-службы английского клуба.

Роналду забил 145 голов в 346 играх за "Манчестер Юнайтед", правда, в єтом сезоне португалец практически не играл за команду.

Напомним, перед ЧМ-2022 Роналду дал резонансное интервью, заявив, что МЮ предал его. Кроме того, Криштиану рассказал, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага. Перед стартом ЧМ-2022 появилась информация, что CR7 может завершить карьеру.