Первые нули на ЧМ-2022: Дания и Тунис не забили только чудом
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Впервые на ЧМ-2022 команды не забивали голов
Во вторник, 22 ноября, сборная Дании провела свой первый поединок на чемпионате мира по футболу в Катаре против команды Туниса
Встреча прошла в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити" и завершилась ничьей со счетом 0:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
Поединок прошел в равной борьбе и закономерно завершился вничью. Примечательно, что обе сборные имели убойные моменты, чтобы открыть счет. Промахом века отметился Андреас Корнелиус, который во втором тайме умудрился с метра попасть в штангу, повторив "подвиг" форварда "Шахтера" Даниила Сикана в Лиге чемпионов.
Кроме того, судья дважды не поставил пенальти, несмотря на явную игру рукой в своей штрафной в исполнении датчанина и представителя Туниса.
Видеообзор матча будет доступен здесь позднее:
Чемпионат мира по футболу в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны турнирные таблицы, а также расписание и результаты всех матчей мундиаля. Ранее букмекеры оценили шансы Дании и Туниса на победу в турнире. К слову, компания EA Sports считает, что Тунис не выйдет из группы, а вот датчане в первом раунде плей-офф проиграют.