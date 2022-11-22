Первые нули на ЧМ-2022: Дания и Тунис не забили только чудом

Впервые на ЧМ-2022 команды не забивали голов

Во вторник, 22 ноября, сборная Дании провела свой первый поединок на чемпионате мира по футболу в Катаре против команды Туниса

Встреча прошла в Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити" и завершилась ничьей со счетом 0:0. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Поединок прошел в равной борьбе и закономерно завершился вничью. Примечательно, что обе сборные имели убойные моменты, чтобы открыть счет. Промахом века отметился Андреас Корнелиус, который во втором тайме умудрился с метра попасть в штангу, повторив "подвиг" форварда "Шахтера" Даниила Сикана в Лиге чемпионов.

Кроме того, судья дважды не поставил пенальти, несмотря на явную игру рукой в своей штрафной в исполнении датчанина и представителя Туниса.

Статистика матча Дания - Тунис

Турнирное положение команд на ЧМ-2022

Видеообзор матча будет доступен здесь позднее:

Чемпионат мира по футболу в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны турнирные таблицы, а также расписание и результаты всех матчей мундиаля. Ранее букмекеры оценили шансы Дании и Туниса на победу в турнире. К слову, компания EA Sports считает, что Тунис не выйдет из группы, а вот датчане в первом раунде плей-офф проиграют.