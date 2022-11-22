Стало известно, почему арбитры добавляют много игрового времени на ЧМ-2022

Болельщики были в недоумении из-за странных действий арбитров

На чемпионате мира по футболу многие заметили, что арбитры добавляют немало игрового времени к таймам. В матче Англия — Иран (6:2) рефери совсем занесло, и футболисты отыграли 25 минут компенсированного времени.

Немного прояснил ситуацию председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина, передает ESPN. Он отметил, что в ФИФА просто хотят видеть больше чистого игрового времени.

"Уже на ЧМ-2018 в россии мы стали более внимательно подсчитывать, сколько минут должно быть компенсировано. Мы сказали, чтобы люди не удивлялись, когда резервный судья поднимает табло с шестеркой, семеркой, даже восьмеркой.

Если хочется видеть больше чистого игрового времени, то нужно быть готовыми к такому. Представьте матч с тремя голами. Обычно празднование отнимает минуту-полторы, и вот у вас уже потеряно пять или шесть минут.

Мы хотим тщательнее все подсчитывать. В этом плане мы добились успеха в россии и рассчитываем на него в Катаре", — заявил Коллина.

Таким образом, хотя эти сверхдлинные матчи в начале группового этапа, возможно, застали болельщиков врасплох, нам, похоже, придется начать к ним привыкать.

Напомним, на ЧМ-2022 по футболу произошла первая сенсация — сборная Аргентины умудрилась проиграть Саудовской Аравии (1:2).

Ранее сообщалось, что в Катаре заметили фейковых фанатов.