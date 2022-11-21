В Катаре засекли фейковых фанатов. Им платят деньги за поход на футбол

Фейковые фанаты в Катаре уже стали мемом в сети

На чемпионате мира по футболу в Катаре можно встретить пакистанских болельщиков, которые изображают фанатов других стран, создавая атмосферу праздника футбола.

Соответствующие видео доступны в сети. Кроме того, по данным sporx, организаторы ЧМ-2022 наняли пакистанских "болельщиков" и даже платят им по 10 долларов за день.

"Фанатам" футбола также предоставляется вся необходимая атрибутика (флаги, футболки тех стран, за которые они будут "болеть"), а также бесплатное жилье и трехразовое питание. Кроме того, из-за проблем с посещаемостью данные "фаны" при необходимости будут находиться и на трибунах для создания красивой картинки по ТВ.

Кроме того, в соцсетях уже появились многочисленные видео о группах болельщиков, изображающих фанатов из разных стран. При этом официально организаторы ЧМ это опровергают.

Ранее сообщалось, что Катар вызвал гнев у фанатов, запретив пиво на стадионах мундиаля. Известный американский писатель Стивен Кинг высмеял данную ситуацию. Кроме того, власти Катара предупредили, что в стране сексом могут заниматься только муж с женой.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре завершится 18 декабря. У нас на сайте доступны все результаты матчей, а также турнирное положение команд на групповой стадии.