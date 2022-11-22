Сенсация на ЧМ-2022: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, забив 4 гола

"Альбиселесте" неожиданно получили сопротивление от ближневосточной сборной

Во вторник, 22 ноября, сборная Аргентины провела свой первый матч на чемпионате мира по футболу в Катаре. Соперником "Бело-голубых" была скромная команда Саудовской Аравии.

Встреча состоялась в Эд-Дайиане на стадионе "Лусаил Айконик" и завершилась со счетом 1:2 в пользу Саудовской Аравии. Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

Команды провели два разных тайма. В первом аргентинцы ничего не позволили сделать соперникам, забив 4 мяча, правда, из-за офсайдных ловушек было засчитано лишь одно взятие ворот. Счет в поединке с пенальти открыл Лионель Месси. Вторая половина началась с холодного душа для Месси и Ко. В течение нескольких минут "гости" забили дважды усилиями Салеха аш-Шехри и Салема Аль-Досари. Аргентина начала штурм ворот Мохаммеда Аль-Овейса, но забить так и не сумела.

Видео голов в матче Аргентинка — Саудовская Аравия:

Напомним, аргентинцы выступают в группе С вместе с командами Мексики и Польши. Теперь "Альбиселесте" будет крайне сложно выйти в плей-офф.

ЧМ-2022 по футболу завершится в Катаре 18 декабря. У нас на сайте доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2022, а также турнирные таблицы группового этапа.