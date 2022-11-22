Аргентина — Саудовская Аравия: онлайн-трансляция матча ЧМ-2022

Первый матч главного претендента на чемпионский титул

Во вторник, 22 ноября, в игру вступает фаворит чемпионата мира по футболу — сборная Аргентины. Для Месси и компании старт не должен быть очень сложным, ведь соперник не хватающая с неба звезд сборная Саудовской Аравии. Поединок состоится в Лусаиле и начнется в 12:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина — Саудовская Аравия.

Аргентина

Команда становилась чемпионом мира в 1978 и 1986 годах. И сейчас многие считают, что Аргентине по силам повторить это достижение. Кстати, компания BCA Research смоделировала ход чемпионата мира по футболу. По ее прогнозам мундиаль должна выиграть Аргентина. В финале аргентинцы обыграют Португалию.

Надо отметить, что по прилету в Катар Лионель Месси первые дни не тренировался вместе с командой. А до мундиаля на одной из тренировок стюарды не дали девушке обнять Месси.

Саудовская Аравия

Команда шестой раз приехала на чемпионат мира. И если повторит достижение 1994 года — 1/8 финала — то это будет считаться грандиозным успехом.

История встреч

До этого матча команды уже провели четыре встречи. Две победы аргентинцев и дважды была зафиксирована ничья.

2012. Саудовская Аравия — Аргентина — 0:0

1992. Саудовская Аравия — Аргентина — 1:3

1988. Аргентина — Саудовская Аравия — 2:0

1988. Аргентина — Саудовская Аравия — 2:2

Кто фаворит

Аналитики букмекерских контор предлагают сделать ставку на победу Аргентины с коэффициентом — 1,16 (вероятность исхода 82%), котировки на ничью — 7,70 (13%), на триумф Саудовской Аравии — 22,00 (5%).

Где смотреть

На территории Украины поединок Аргентина — Саудовская Араваия в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

Стадион

Матч состоится на арене "Лусаил Айконик" (Лусаил). Вместимость: 80 тысяч зрителей.

Лусаил — это новый суперсовременный город, который начали строить лишь в 2006 году. Его украшением стал стадион, который примет 10 матчей мундиаля, включая полуфинал и финал.

После чемпионата мира арену переоборудуют. Вместимость сократится до 20 тысяч зрителей и на территории стадиона разместятся школа, больница, торговый центр, кафе и рестораны.