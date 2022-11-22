Аргентина — Саудівська Аравія: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Перший матч головного претендента на чемпіонський титул

У вівторок, 22 листопада, у гру вступає фаворит чемпіонату світу з футболу — збірна Аргентини. Для Мессі та компанії старт не повинен бути дуже складним, адже суперник збірна Саудівської Аравії, яка не хапає з неба зірок. Поєдинок відбудеться у Лусаїлі та розпочнеться о 12:00 за київським часом. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Аргентина — Саудівська Аравія.

Аргентина

Команда ставала чемпіоном світу у 1978 та 1986 роках. І зараз багато хто вважає, що Аргентині під силу повторити це досягнення. До речі, компанія BCA Research змоделювала перебіг чемпіонату світу з футболу. За її прогнозами мундіаль має виграти Аргентина. У фіналі аргентинці обіграють Португалію.

Слід зазначити, що після прильоту до Катару Ліонель Мессі перші дні не тренувався разом із командою. А до мундіалю на одному з тренувань стюарди не дали дівчині обійняти Мессі.

Саудівська Аравія

Команда вшосте приїхала на чемпіонат світу. І якщо повторить досягнення 1994 року — 1/8 фіналу — це вважатиметься грандіозним успіхом.

Історія зустрічей

До цього матчу команди вже провели чотири зустрічі. Дві перемоги аргентинців та двічі було зафіксовано нічию.

2012. Саудівська Аравія — Аргентина — 0:0

1992. Саудівська Аравія — Аргентина — 1:3

1988. Аргентина — Саудівська Аравія — 2:0

1988. Аргентина — Саудівська Аравія — 2:2

Хто фаворит

Аналітики букмекерських контор пропонують зробити ставку на перемогу Аргентини з коефіцієнтом — 1,16 (імовірність результату 82%), котирування на нічию — 7,70 (13%), на тріумф Саудівської Аравії — 22,00 (5%).

Де дивитись

На території України поєдинок Аргентина — Саудівська Аравія у прямій трансляції показуватимуть регіональні канали "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а також платформа Megogo.

Стадіон

Матч відбудеться на арені "Лусаїл Айконік" (Лусаїл). Місткість: 80 тисяч глядачів.

Лусаїл — це нове суперсучасне місто, яке почали будувати лише 2006 року. Його окрасою став стадіон, який прийме 10 матчів мундіалю, включаючи півфінал та фінал.

Після чемпіонату світу арену переобладнують. Місткість скоротиться до 20 тисяч глядачів та на території стадіону розмістяться школа, лікарня, торговий центр, кафе та ресторани.