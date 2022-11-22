Сенсація на ЧС-2022: Аргентина програла Саудівській Аравії, забивши 4 голи

"Альбіселесте" зненацька отримали опір від близькосхідної збірної

У вівторок, 22 листопада, збірна Аргентини провела свій перший матч на чемпіонаті світу з футболу у Катарі. Суперником "Біло-блакитних" була скромна команда Саудівської Аравії.

Зустріч відбулася в Ед-Дайіані на стадіоні "Лусаїл Айконік" та завершилася з рахунком 1:2 на користь Саудівської Аравії. Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Команди провели два різні тайми. У першому аргентинці нічого не дозволили зробити суперникам, забивши 4 м’ячі, щоправда, через офсайдні пастки було зараховано лише одне взяття воріт. Рахунок у поєдинку з пенальті відкрив Ліонель Мессі. Друга половина почалася з холодного душу для Мессі та Ко. Протягом кількох хвилин "гості" забили двічі зусиллями Салеха аш-Шехрі і Салема Аль-Досарі. Аргентина розпочала штурм воріт Мохаммеда Аль-Овейса, але забити так і не зуміла.

Аргентина – Саудівська Аравія — 1:2

Голи: Месси, 10 (пен.) – аш-Шехрі, 48, ад-Давсарі, 53

Попередження: Аль-Малкі, 67, Аль-Булаїгі, 75, ад-Давсарі, 79, Абдулхамід, 82, Аль-Абед, 88, аль-Овейс, 90+1

Аргентина: Е. Мартінес – Тальяфіко (Акунья, 71), Отаменді, Ромеро (Лісандро Мартінес, 59), Моліна – Паредес (Фернандес, 59), де Пауль – Гомес (Альварес, 59), Мессі, Ді Марія – Лаутаро Мартінес.

Саудівська Аравія: аль-Овейс – аш-Шаграні (Аль-Брік, 90+9), Аль-Булаїгі, аль-Тамбакті, Абдулхамід – ад-Давсарі, Аль-Малкі, Канно, аш-Шехрі (Аль-Ганам, 78) – аль-Фарадж (Аль-Абед, 45+3, Аль-Амрі, 88) – Аль-Бурайкан (Асірі, 88).

Статистика матчу Аргентина - Саудівська Аравія

Турнірне становище команд на ЧС-2022

Відеоогляд зустрічі:

Відео голів у матчі Аргентинка — Саудівська Аравія:

Нагадаємо, аргентинці виступають у групі С разом із командами Мексики та Польщі. Тепер "Альбіселесте" буде дуже складно вийти у плей-офф.

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